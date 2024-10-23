В Пскове женщина заразилась ВИЧ после посещения маникюрного салона

Причём, женщина узнала об этом только после того, как угодила в клинику с другим заболеванием. Источник заражения был выявлен после проведения эпидемиологического расследования.

В пресс-службе больницы напомнили, что ВИЧ и гепатиты B и C могут затронуть любого, независимо от возраста и социального статуса.

Ранее во Флориде после ураганов появилась опасная бактерия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

