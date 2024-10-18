СМИ: В 16 регионах РФ зафиксировали вспышки пневмонии

Рост заболеваемости внебольничными пневмониями отмечается в России. Об этом пишут Известия со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным издания, всплеск заболеваемости зафиксирован по меньшей мере в 16 субъектах РФ как у детей, так и у взрослых. В частности, случаи заболевания регистрируют в Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской областях, Алтайском и Камчатском краях, Коми, Удмуртии. Чаще всего у пациентов диагностируют пневмонию инфекционного происхождения.

Как отметили в Роспотребнадзоре, основной возбудитель заболевания — микоплазма.

«Для купирования рисков распространения инфекции... осуществляется непрерывный мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией, в том числе в детских организованных коллективах», — заявили в ведомстве.

Так, в школах и детских садах усилили проведение фильтров, в рамках которых детей проверяют на наличие признаков болезни.

Ранее в Екатеринбурге школу №16 отправили на карантин из-за вспышки пневмонии среди учащихся, было зарегистрировано 13 случаев заболевания.

