В Пскове побит температурный рекорд 1968 года

Отмечается, что рекорд является абсолютным, ранее в Пскове воздух прогревался до 31,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, жаркие дни продержатся в регионе до конца этой неделе. В частности, ожидается аномальная жара с температурой до 36 градусов.

Пятый (максимальный) уровень пожарной опасности объявлен в 3 районах области.

