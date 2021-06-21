В Пскове побит температурный рекорд 1968 года

В Пскове в понедельник зафиксирован температурный рекорд. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, температура воздуха поднялась до 33,9 градусов впервые с 1968 года.

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Отмечается, что рекорд является абсолютным, ранее в Пскове воздух прогревался до 31,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, жаркие дни продержатся в регионе до конца этой неделе. В частности, ожидается аномальная жара с температурой до 36 градусов.

Пятый (максимальный) уровень пожарной опасности объявлен в 3 районах области.

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ФОТО: flickr.com
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