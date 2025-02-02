В провинции Мугла на юге Турции закрыли и опечатали почти 100 отелей
В провинции Мугла на юге Турции закрыли и опечатали 95 отелей за нарушения, выявленные во время проверок. Об этом сообщил телеканал NTV cо ссылкой на местные власти.
Из 503 проверенных объектов 95 приостановили работу до устранения недостатков, 392 продолжают функционировать.
Масштабные проверки отелей в Турции начались после пожара в курортном отеле в провинции Болу. В трагедии погибли 79 человек, 51 пострадал. Опечатаны все незарегистрированные объекты, которые не имеют лицензии на ведение предпринимательской деятельности или работу, а также заведения, которые не получили сертификат туристической деятельности.
Ранее стало известно, что почти 30 человек задержали после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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