В провинции Мугла на юге Турции закрыли и опечатали почти 100 отелей

В провинции Мугла на юге Турции закрыли и опечатали 95 отелей за нарушения, выявленные во время проверок. Об этом сообщил телеканал NTV cо ссылкой на местные власти.

В Турции 28 человек задержали по факту пожара в отеле Grand Kartal

Из 503 проверенных объектов 95 приостановили работу до устранения недостатков, 392 продолжают функционировать.

Масштабные проверки отелей в Турции начались после пожара в курортном отеле в провинции Болу. В трагедии погибли 79 человек, 51 пострадал. Опечатаны все незарегистрированные объекты, которые не имеют лицензии на ведение предпринимательской деятельности или работу, а также заведения, которые не получили сертификат туристической деятельности.

Ранее стало известно, что почти 30 человек задержали после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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