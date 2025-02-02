В провинции Мугла на юге Турции закрыли и опечатали почти 100 отелей

Из 503 проверенных объектов 95 приостановили работу до устранения недостатков, 392 продолжают функционировать.



Масштабные проверки отелей в Турции начались после пожара в курортном отеле в провинции Болу. В трагедии погибли 79 человек, 51 пострадал. Опечатаны все незарегистрированные объекты, которые не имеют лицензии на ведение предпринимательской деятельности или работу, а также заведения, которые не получили сертификат туристической деятельности.



Ранее стало известно, что почти 30 человек задержали после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

