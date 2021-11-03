Профсоюз полиции связал секретность закупок Росгвардии с коррупцией

При этом у Росгвардии нет особой необходимости в секретных закупках, когда речь идет о продуктах питания и обмундировании, заметил глава столичного профсоюза полиции.

«А для Росгвардии с учётом последних моментов, когда там пересажали руководство за коррупцию, это сделано зря. Потому что какие там секреты? Резиновые дубинки, водомёты, бронетехника? Пускай, допустим, спецтехнику по закрытым, но вот продукты питания, обмундирования - нельзя секретить эти госзакупки. Потому что будет воровство, оно же уже было. Оно было выявлено, потому что были открыты вот эти тендеры. Поэтому я считаю, что здесь Мишустин поступил неправильно», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее Росгвардия сама предлагала сделать свои закупки закрытыми. С такой же просьбой обращалась ФСО: ведомство объяснило свое желание террористической угрозой.

