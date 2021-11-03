Профсоюз полиции связал секретность закупок Росгвардии с коррупцией

При этом глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин поддержал проведение закрытых тендеров для Федеральной службы охраны. 

На фоне коррупционных скандалов засекреченность закупок Росгвардии вызывает вопросы, заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) должны будут проводить свои тендеры закрытым способом.

«По поводу ФСО в принципе все верно, здесь я даже говорить не буду, потому что они охраняют первых лиц государства и знать, что они там закупают, где и как, это никому не нужно, нежелательно. ФСО нельзя ни в коем случае давать на растерзание исследователям по госзаказам. Хотя все равно вся эта информация, как говорится, в ЦРУ имеется, потому что у них наверняка имеются база нашего Центрального банка, в которых все перечисления проходят», - объяснил Пашкин.

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При этом у Росгвардии нет особой необходимости в секретных закупках, когда речь идет о продуктах питания и обмундировании, заметил глава столичного профсоюза полиции.

«А для Росгвардии с учётом последних моментов, когда там пересажали руководство за коррупцию, это сделано зря. Потому что какие там секреты? Резиновые дубинки, водомёты, бронетехника? Пускай, допустим, спецтехнику по закрытым, но вот продукты питания, обмундирования - нельзя секретить эти госзакупки. Потому что будет воровство, оно же уже было. Оно было выявлено, потому что были открыты вот эти тендеры. Поэтому я считаю, что здесь Мишустин поступил неправильно», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее Росгвардия сама предлагала сделать свои закупки закрытыми. С такой же просьбой обращалась ФСО: ведомство объяснило свое желание террористической угрозой.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:ГосзакупкиРосгвардия
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