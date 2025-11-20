В проекте «Победители» разыграют квартиру в Москве
Телеканал РЕН ТВ и банк ПСБ объявили главный приз проекта «Победители». Им станет квартира в Москве.
Решение о таком вознаграждении принято после анализа анкет участников: более 70% конкурсантов отметили, что хотели бы потратить выигрыш на жилье.
Проект собрал представителей опасных и ответственных профессий — пожарных, полицейских, спасателей, бойцов спецназа, водолазов, охранников и врачей. Для многих из них покупка квартиры остается недоступной мечтой.
Формат проекта включает семь отборочных программ и суперфинал. Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, разработанную для спецподразделений, выполнить спортивные и тактико‑боевые задания, а также продемонстрировать навыки стрельбы — эта дисциплина впервые станет обязательной на телесоревнованиях.
В каждой программе соревнуются 15 человек, из которых 12 проходят в команды и получают наставников. Наставники — известные эксперты: восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, специалист по выживанию Эд Халилов, инструктор по тактической стрельбе Марат Сутаев и рекордсменка России по бегу на 10 км Светлана Аплачкина. Каждый из них сформирует команду из трех участников для борьбы за выход в финал.
Победившая в финале команда получит гарантированный приз — три миллиона рублей и шанс завоевать суперприз — квартиру в Москве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Священник Вячеслав Ланский рассказал о смысле Рождественского поста
- Курс на «сухие» дома: Кто пострадает от запрета алкоголя в подмосковных дворах
- В России предложили прививать интерес к профессии сварщика через мультфильмы
- Депутат Аксаков: Ключевая ставка к концу 2026 года упадет до 10%
- В России предложили запретить фильм «Оно» из-за ЛГБТ-сцен
- СМИ: Рубио обсудит американский план по Украине с европейскими чиновниками
- «Бремя для немцев»: Германия потратит €35 млрд развитие военного космоса
- Зеленский получил проект мирного плана США и готовится к переговорам с Трампом
- Лепс признался, что перенес два прекоматозных состояния
- Суд расторг брак Аллы Клюки и режиссера Владимира Морозова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru