В проекте «Победители» разыграют квартиру в Москве

Телеканал РЕН ТВ и банк ПСБ объявили главный приз проекта «Победители». Им станет квартира в Москве.

Решение о таком вознаграждении принято после анализа анкет участников: более 70% конкурсантов отметили, что хотели бы потратить выигрыш на жилье.

Проект собрал представителей опасных и ответственных профессий — пожарных, полицейских, спасателей, бойцов спецназа, водолазов, охранников и врачей. Для многих из них покупка квартиры остается недоступной мечтой.

Формат проекта включает семь отборочных программ и суперфинал. Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, разработанную для спецподразделений, выполнить спортивные и тактико‑боевые задания, а также продемонстрировать навыки стрельбы — эта дисциплина впервые станет обязательной на телесоревнованиях.

В каждой программе соревнуются 15 человек, из которых 12 проходят в команды и получают наставников. Наставники — известные эксперты: восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, специалист по выживанию Эд Халилов, инструктор по тактической стрельбе Марат Сутаев и рекордсменка России по бегу на 10 км Светлана Аплачкина. Каждый из них сформирует команду из трех участников для борьбы за выход в финал.

Победившая в финале команда получит гарантированный приз — три миллиона рублей и шанс завоевать суперприз — квартиру в Москве.

