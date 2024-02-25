В проекте «Активное долголетие» участвует более 3,5 млн человек
В проекте «Активное долголетие» участвует более 3,5 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме национальных достижений «Активное долголетие», который прошел в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.
Она особо подчеркнула, что благодаря программам активного долголетия граждане старшего возраста получают возможность реализовать то, что откладывалось на протяжении всей жизни. Так, для тех, кто перешагнул рубеж 60 лет, работает свыше 3 тыс. университетов третьего возраста, 6,5 миллиона пожилых граждан занимаются физической культурой, почти 2,5 миллиона пожилых граждан занимаются творчеством, на площадке Социального фонда России работает 300 центров общения для людей старшего поколения. Для граждан, которым требуется посторонняя помощь, развиваются социальные услуги.
«Благодаря программам активного долголетия граждане старшего возраста получают возможность реализовать то, что откладывалось на протяжении всей жизни», - добавила вице-премьер.
Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, внимание к старшему поколению – приоритет российского государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru