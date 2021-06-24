В продуктовые магазины и аптеки москвичей будут пускать без QR-кодов

Система QR-кодов не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.

Отмечается, что указ мэра Москвы не продуктовые магазины и аптеки не распространяется.