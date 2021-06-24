В продуктовые магазины и аптеки москвичей будут пускать без QR-кодов
Система QR-кодов не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.
Отмечается, что указ мэра Москвы не продуктовые магазины и аптеки не распространяется.
Также детей в сопровождении взрослых в Москве будут пускать в кафе и рестораны без предъявления QR-кодов. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, размещенном на его сайте. В нем разъясняются правила посещения общепита, в которые внесены изменения в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в столице.
С 28 июня все столичные кафе, бары, рестораны станут бесковидными зонами. Об этом ранее объявили власти города. Попасть в заведения питания можно будет лишь при предъявлении QR-кода.
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