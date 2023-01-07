В Приморье заявили, что Китай возобновляет пассажирское сообщение с Россией
Официальные органы провинций Китая, граничащих с Приморским краем, сообщили о возобновлении пассажирского сообщения с Россией через пункты пропуска. Об этом заявил руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский.
«К настоящему времени получено уведомлении о начале работы пункта пропуска Пограничный - Суйфэньхэ с 08.01.2023 [года]», — написал Крепский в своем Telegram-канале.
Глава регионального агентства добавил, что российская сторона ожидает уточнений по режиму работы пунктов пропуска и необходимым для пересечения границы условиям.
Ранее в генконсульстве России допустили, что пассажирское наземное сообщение между РФ и Китаем может открыться в пробном режиме в начале 2023 года.
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