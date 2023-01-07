В Приморье заявили, что Китай возобновляет пассажирское сообщение с Россией

Официальные органы провинций Китая, граничащих с Приморским краем, сообщили о возобновлении пассажирского сообщения с Россией через пункты пропуска. Об этом заявил руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский.

СМИ: Китай отменит карантин и откроет границы 8 января

«К настоящему времени получено уведомлении о начале работы пункта пропуска Пограничный - Суйфэньхэ с 08.01.2023 [года]», — написал Крепский в своем Telegram-канале.

Глава регионального агентства добавил, что российская сторона ожидает уточнений по режиму работы пунктов пропуска и необходимым для пересечения границы условиям.

Ранее в генконсульстве России допустили, что пассажирское наземное сообщение между РФ и Китаем может открыться в пробном режиме в начале 2023 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПриморский КрайКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры