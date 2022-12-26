СМИ: Китай отменит карантин и откроет границы 8 января

Издание ссылается на три источника в органах здравоохранения и больницах провинции Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу. Собеседники газеты утверждают, что получили соответствующее уведомление о смягчении антиковидных ограничений от Национальной комиссия здравоохранения.

Ранее власти многомиллионного города Чунцин в юго-западной части Китая разрешили больным COVID-19 жителям выходить на работу в случае бессимптомного или лёгкого течения заболевания, сообщает RT.

