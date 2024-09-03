В Приморье задержан вымогавший деньги у бойца СВО
Правоохранительные органы в Уссурийске в Приморском крае задержала подозреваемого в вымогательстве денег у бывшего участника специальной военной спецоперации, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Потерпевший пытался свести счеты с жизнью, однако полицейские нашли его в лесу без сознания и передали скорой. Военнослужащий опубликовал в соцсетях обращение, в котором рассказал о вымогательствах. После этого его родственники обратились в полицию, сообщив, что он пытается покончить с собой.
По данному факту был задержан ранее судимый местный житель 2002 года рождения. На него завели дело о вымогательстве. Сумма, которую он требовал, не уточняется.
После ранения бывший участник СВО начал получать специальные выплаты, что заинтересовало бандитов. Потерпевший заявил, что все попытки найти защиту в местных органах МВД и Следственного комитета оказались безуспешны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru