Сотрудник ФСИН угрожал расправой бизнесмену и вымогал у него три миллиона рублей

Отмечается, что обвиняемый, пользуясь служебным положением, угрожал расправой при помощи арестантов местному бизнесмену. Он заявил предпринимателю, что якобы располагает компроматом на него, и потребовал три миллиона рублей за молчание.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ при передачи денег, материалы дела направлены в суд.

Ранее сотрудники полиции задержали судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова в городе Ейске (Краснодарский край) при попытке забрать закладку с наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

