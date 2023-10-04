Сотрудник ФСИН угрожал расправой бизнесмену и вымогал у него три миллиона рублей

Бывшему старшему инспектору уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России предъявили обвинения в покушении на мошенничество и вымогательстве в Пензенской области. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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Отмечается, что обвиняемый, пользуясь служебным положением, угрожал расправой при помощи арестантов местному бизнесмену. Он заявил предпринимателю, что якобы располагает компроматом на него, и потребовал три миллиона рублей за молчание.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ при передачи денег, материалы дела направлены в суд.

Ранее сотрудники полиции задержали судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова в городе Ейске (Краснодарский край) при попытке забрать закладку с наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное ДелоМошенничествоФСИНЗадержание

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