Сотрудник ФСИН угрожал расправой бизнесмену и вымогал у него три миллиона рублей
Бывшему старшему инспектору уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России предъявили обвинения в покушении на мошенничество и вымогательстве в Пензенской области. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Отмечается, что обвиняемый, пользуясь служебным положением, угрожал расправой при помощи арестантов местному бизнесмену. Он заявил предпринимателю, что якобы располагает компроматом на него, и потребовал три миллиона рублей за молчание.
Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ при передачи денег, материалы дела направлены в суд.
Ранее сотрудники полиции задержали судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова в городе Ейске (Краснодарский край) при попытке забрать закладку с наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru