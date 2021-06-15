В Приморье задержали осквернивших памятник школьниц
Силовики задержали двух школьниц, которые подозреваются в осквернении мемориала Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Две школьницы 14 июня осквернили мемориальный сквер по улице Калининской. Кроме того, они вырвали цветы и раскидали их по территории сквера. Правоохранительные органы ведут проверку, сообщила Газета.ру.
Предполагаемым нарушительницам 14 и 15 лет. Их доставили в отдел полиции для разбирательств. По словам собеседника агентства, информацию об инциденте передадут в образовательные органы, пишет ФАН.
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