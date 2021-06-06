Скульптор памятника Александру III сообщил об исправлении ошибки с орденом

Автор памятника российскому императору Александру III,5 июня открыл президент России Владимир Путин, скульптор Владимир Бродарский сообщил об исправлении звезды ордена Апостола Андрея Первозванного в своем Instagram.

Путин сравнил царя Александра III со скалой на открытии памятника в Гатчине

Вместо неправильного изображения награды со звездой с шестью лучами в воскресенье на памятнике уже появилась восьмиконечная звезда.

«Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», - отметил Бродарский.

Ранее на ошибку указали пользователи Сети.

Накануне президент России Владимир Путин, поздравляя авторов скульптуры на церемонии открытия памятника, отметил их успех в воплощении образа российского самодержца. Монумент создан по эскизам Паоло Трубецкого, хранившимся в Русском музее с 1899 года. Бродарский получил право на реализацию проекта в 2018 году после победы в международном конкурсе, отмечает РБК.

Напомним, памятник царю Александру III установлен в бывшей резиденции императора, в музее-заповеднике «Гатчина» (Ленинградская область) по инициативе Российского исторического общества за счет нацпроекта «Культура».

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ФОТО: instagram.com/vladimir_brodarsky
ТЕГИ:Владимир ПутинМузейЛенинградская ОбластьПамятник
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