Скульптор памятника Александру III сообщил об исправлении ошибки с орденом

Вместо неправильного изображения награды со звездой с шестью лучами в воскресенье на памятнике уже появилась восьмиконечная звезда.

«Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», - отметил Бродарский.

Ранее на ошибку указали пользователи Сети.

Накануне президент России Владимир Путин, поздравляя авторов скульптуры на церемонии открытия памятника, отметил их успех в воплощении образа российского самодержца. Монумент создан по эскизам Паоло Трубецкого, хранившимся в Русском музее с 1899 года. Бродарский получил право на реализацию проекта в 2018 году после победы в международном конкурсе, отмечает РБК.

Напомним, памятник царю Александру III установлен в бывшей резиденции императора, в музее-заповеднике «Гатчина» (Ленинградская область) по инициативе Российского исторического общества за счет нацпроекта «Культура».

