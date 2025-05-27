В Приморье спасли истощенного детеныша пятнистого тюленя

Сотрудник МЧС в Приморье спас истощенного детеныша пятнистого тюленя и передал его в центр реабилитации, рассказали в главном управлении МЧС по Приморскому краю.

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Спасатель Руслан Бородин, находясь в свободное от службы время с друзьями на рыбалке, наткнулся на истощенного тюленя, который беззащитно лежал на берегу местной бухты под палящим солнцем. Связавшись со специалистами реабилитационного центра для тюленей и получив необходимые рекомендации по уходу за ластоногим, Руслан аккуратно забрал малыша в прохладный погреб своего дома, укрыл его и напоил.

После оказания первой помощи, детеныш был передан специалистам лесоохраны, которые оперативно доставили его в реабилитационный центр. Сейчас малыш тюленя в безопасности.

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ФОТО: МЧС по Приморскому краю
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