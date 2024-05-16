В Приморье создали первую в мире зону для сохранения дальневосточных леопардов

По словам директора национального парка «Земля леопарда» Виктора Бардюка, создание трансграничного резервата «Земля больше кошек» является огромным шагом вперед в развитии правоохранного сотрудничества России и Китая.



Бардюк отметил, что леопарды, тигры и объекты их питания не осознают государственную границу и свободно ее пересекают. Это накладывает большие обязанности по сохранению совместной популяции животных двух стран, подчеркнул глава нацпарка.



С российской стороны ученые отмечают 129 леопардов и 58 тигров, с китайской — 60 леопардов и 40 тигров. Значительная часть из них обитает одновременно в двух странах. «Земля больших кошек» установит общую численность мировой популяции диких кошек.

В конце октября стало известно, что популяция редких дальневосточных леопардов в России увеличилась в дикой природе в пять раз – до 150 особей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

