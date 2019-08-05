В Приморье объявлено штормовое предупреждение

По данным гидрометцентра, на территории Приморского края 8 и 9 августа объявлено штормовое предупреждение. Уточняется, что в этот период ожидается, что к южному побережью региона выйдет шторм «Франсиско».

В частности, в этот период ожидаются сильные дожди от 15 до 45 мм осадков за 12 или даже менее часов. Уточняется, что во Владивостоке количество осадков может достигнуть 50 мм за аналогичный период. В отдельных районах, по данным синоптиков, также прогнозируются грозы. Скорость ветра на побережье будет составлять от 18 до 23 м/с.

Подъем уровня воды в приморских реках может достичь полутора метров, в восточных и южных районах возможен резкий подъем уровня воды до 3 метров. Уточняется, что это может привести к подтоплению участков дорог и сельскохозяйственных угодий.

Ранее стало известно, что повторный паводок на юге Иркутской области может привести к экологической катастрофе на Байкале. Глава иркутского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко в эфире НСН заявил, что помешать экологическому бедствию на Байкале может только счастливая случайность.

