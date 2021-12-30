В Приморье мужчину признали виновным в размещении фото Гитлера на сайте Бессмертного полка

Жителя Владивостока приговорили к 10 месяцам исправительных работ за размещение фотографии Адольфа Гитлера на сайте общественной акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Приморский краевой суд.

Житель Братска заплатит 100 тысяч рублей за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Мужчина был признан виновным в преступлении по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». Также из заработка россиянина удержат 15% в пользу государства, сообщает RT.

Суд отмечает, что Гитлер в 1946 году признан Международным военным трибуналом нацистским преступником, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СудАдольф ГитлерБессмертный ПолкПриморский Край
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