В Приморье мужчину признали виновным в размещении фото Гитлера на сайте Бессмертного полка

Мужчина был признан виновным в преступлении по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». Также из заработка россиянина удержат 15% в пользу государства, сообщает RT.

Суд отмечает, что Гитлер в 1946 году признан Международным военным трибуналом нацистским преступником, пишет Газета.ру.

