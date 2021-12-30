В Приморье мужчину признали виновным в размещении фото Гитлера на сайте Бессмертного полка
Жителя Владивостока приговорили к 10 месяцам исправительных работ за размещение фотографии Адольфа Гитлера на сайте общественной акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Приморский краевой суд.
Мужчина был признан виновным в преступлении по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». Также из заработка россиянина удержат 15% в пользу государства, сообщает RT.
Суд отмечает, что Гитлер в 1946 году признан Международным военным трибуналом нацистским преступником, пишет Газета.ру.
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