Житель Братска заплатит 100 тысяч рублей за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Суд обязал жителя Братска заплатить 100 тысяч рублей за «реабилитацию нацизма», сообщили в СУСК по Иркутской области.
Максимальное наказание по Части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) предусматривает лишение свободы до трех лет. Источник сообщает, что в мае 2020 года житель Братска выложил фотографию Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертный полк онлайн» для того, чтобы она в дальнейшем транслировалась на портале.
«Бессмертный полк» - международное патриотическое движение, направленное на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Также называют и акции-шествия, организованные движением в преддверии Дня Победы.
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