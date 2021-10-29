Житель Братска заплатит 100 тысяч рублей за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Максимальное наказание по Части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) предусматривает лишение свободы до трех лет. Источник сообщает, что в мае 2020 года житель Братска выложил фотографию Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертный полк онлайн» для того, чтобы она в дальнейшем транслировалась на портале.



«Бессмертный полк» - международное патриотическое движение, направленное на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Также называют и акции-шествия, организованные движением в преддверии Дня Победы.

