В Колумбии обнаружили живыми детей, пропавших после авиакатастрофы 1 мая

«Появились живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях», — написал глава государства в Twitter.

Колумбийские Вооруженные силы опубликовали в соцсетях фотографии с найденными детьми. На момент авиакатастрофы пострадавшим было 4, 9 и 13 лет, еще одному ребенку после ЧП исполнился год.

Самолет Cessna 206, направлявшийся из Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, потерпел крушение в мае. На борту находились семь человек. Военные обнаружили воздушное судно и тела трех взрослых 15 мая.

