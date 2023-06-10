В Колумбии обнаружили живыми детей, пропавших после авиакатастрофы 1 мая
Детей, которые числились пропавшими без вести после крушения самолета в джунглях Колумбии 1 мая, обнаружили живыми. Об этом заявил президент республики Густаво Петро.
«Появились живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях», — написал глава государства в Twitter.
Колумбийские Вооруженные силы опубликовали в соцсетях фотографии с найденными детьми. На момент авиакатастрофы пострадавшим было 4, 9 и 13 лет, еще одному ребенку после ЧП исполнился год.
Самолет Cessna 206, направлявшийся из Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, потерпел крушение в мае. На борту находились семь человек. Военные обнаружили воздушное судно и тела трех взрослых 15 мая.
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