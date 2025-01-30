В Прикамье социальные выплаты и пособия проиндексируют на 9,5%

Также он заявил, что с 1 апреля на 9,5% будет проиндексирован фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений, не входящих в указные категории. Речь идет о сотрудниках, которые напрямую не занимаются, например, педагогической или медицинской деятельностью, но работают в этой отрасли. Это могут быть работники административных отделов, юристы, экономисты, инженеры.

Махонин уточнил, что данный законопроект рассмотрят в краевом парламенте в марте.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что выплаты военным пенсионерам дополнительно проиндексируют с 1 октября 2025 года на 4,5%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

