В Прикамье социальные выплаты и пособия проиндексируют на 9,5%

В Прикамье на 9,5% проиндексируют выплаты и пособия для ветеранов труда, многодетных и супругов участников СВО зарождение ребенка. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Индексация социальных выплат в 9,5% затронет и жителей, работавших в тылу во время Великой Отечественной войны.

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Также он заявил, что с 1 апреля на 9,5% будет проиндексирован фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений, не входящих в указные категории. Речь идет о сотрудниках, которые напрямую не занимаются, например, педагогической или медицинской деятельностью, но работают в этой отрасли. Это могут быть работники административных отделов, юристы, экономисты, инженеры.

Махонин уточнил, что данный законопроект рассмотрят в краевом парламенте в марте.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что выплаты военным пенсионерам дополнительно проиндексируют с 1 октября 2025 года на 4,5%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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