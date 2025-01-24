Единовременную выплату бойцам СВО увеличили в Хабаровском крае
Единовременную выплату добровольцам спецоперации России на Украине увеличили в Хабаровском крае, сообщило со ссылкой на власти региона агентство «Интерфакс».
Теперь заключившие контракт на территории края с Минобороны России граждане будут получать по 1,2 млн рублей. Это стало возможным благодаря увеличению региональной части выплаты с 500 до 805 тысяч рублей.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение увеличить до 2 млн рублей единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт с Минобороны России с 1 января 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru