В приграничных районах Белгородской области отменили занятия в школах

По всей остальной области посещение детских садов и школ на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно. Но школы и детские сады будут работать. Всю более подробную информацию в ближайшее время я постараюсь до вас донести.

Губернатор подчеркнул, что правительство и все госслужбы работают в штатном режиме. Это же касается основных городских и областных предприятий. Он также отметил, что проведет расширенное совещание с членами областного правительства из-за начала войны.

Решение перевести школы и детские сады в свободный режим ранее приняли в приграничных районах Крыма.

