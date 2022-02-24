В приграничных районах Белгородской области отменили занятия в школах
В отдельных районах Белгородской области на границе с Украиной из-за объявленной властями РФ военной спецоперации отменяются занятия в школах и детских садах. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Instagram.
По всей остальной области посещение детских садов и школ на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно. Но школы и детские сады будут работать. Всю более подробную информацию в ближайшее время я постараюсь до вас донести.
Губернатор подчеркнул, что правительство и все госслужбы работают в штатном режиме. Это же касается основных городских и областных предприятий. Он также отметил, что проведет расширенное совещание с членами областного правительства из-за начала войны.
Решение перевести школы и детские сады в свободный режим ранее приняли в приграничных районах Крыма.
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