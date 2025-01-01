В Приднестровье из-за отсутствия поставок газа из РФ отключили отопление

В связи с отсутствием поставок газа из России в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике отключили централизованное отопление. Об этом сообщили в «Тирастеплоэнерго».

Отмечается, что это было сделано 1 января 2025 года в 7:00 часов утра по местному времени (в 8:00 часов по Москве). Таким образом, отопление и горячее водоснабжение перестали подавать в бюджетных учреждениях, в жилых домах и в объектах всех форм собственности.

При этом в ведомстве уточнили, что изменения не затронут лечебные учреждения со стационарным пребыванием граждан Минздрава Приднестровья, а также учреждений со стационарным пребыванием граждан республиканского министерства по соцзащите и труду.