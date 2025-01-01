В Приднестровье из-за отсутствия поставок газа из РФ отключили отопление

В связи с отсутствием поставок газа из России в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике отключили централизованное отопление. Об этом сообщили в «Тирастеплоэнерго».

Отмечается, что это было сделано 1 января 2025 года в 7:00 часов утра по местному времени (в 8:00 часов по Москве). Таким образом, отопление и горячее водоснабжение перестали подавать в бюджетных учреждениях, в жилых домах и в объектах всех форм собственности.

При этом в ведомстве уточнили, что изменения не затронут лечебные учреждения со стационарным пребыванием граждан Минздрава Приднестровья, а также учреждений со стационарным пребыванием граждан республиканского министерства по соцзащите и труду.

Нацкомиссия Украины в четыре раза подняла тарифы на прокачку газа для украинцев

1 января 2025 года в 8:00 часов утра по московскому времени российская компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину. По сообщениям компании, это было сделано из-за потери организацией юридической и техвозможности подавать газ для транзита через соседнее государство, так как срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» истек. До этого украинский президент Владимир Зеленский отказался от возможности продлить транзитное соглашение даже при закупках третьими странами.

11 декабря 2024 года в Приднестровье на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, а в Молдавии позже ввели режим ЧП в энергосфере. Это было связано с вероятным началом энергетического кризиса из-за прекращения поставок российского газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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