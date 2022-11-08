В Приамурье цирковой медведь напал на ребенка
В посёлке Поярково в Амурской области цирковой медведь укусил за плечо ребёнка, сообщает региональное следственное управление СКР.
Это произошло во время фотографирования после представления. Животное принадлежит приезжей цирковой труппе. Пострадавший - 7-летний мальчик. Константиновский межрайонный следственный отдел инициировал доследственную проверку.
Жизни и здоровью ребёнка в настоящее время ничего не угрожает.
Ранее в Московской области обезьяна сбежала из дома и напала на соседского ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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