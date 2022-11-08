В Приамурье цирковой медведь напал на ребенка

В посёлке Поярково в Амурской области цирковой медведь укусил за плечо ребёнка, сообщает региональное следственное управление СКР.

На улицах Магадана замечен дикий медведь

Это произошло во время фотографирования после представления. Животное принадлежит приезжей цирковой труппе. Пострадавший - 7-летний мальчик. Константиновский межрайонный следственный отдел инициировал доследственную проверку.

Жизни и здоровью ребёнка в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее в Московской области обезьяна сбежала из дома и напала на соседского ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЦиркМедведиАмурская Область
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