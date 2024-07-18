В Приамурье отменили режим ЧС в лесах
В Приамурье отменили режим ЧС из-за пожаров в лесах, ситуация в регионе нормализовалась, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Постановление подписал губернатор региона Василий Орлов. Режим ЧС регионального уровня был введен в лесах области 27 июня из-за большого числа возгораний на севере региона.
При этом пик лесных пожаров в РФ прогнозируется в ближайшие две-три недели, предупредил глава Минприроды Александр Козлов. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, объяснил он. Именно жарой осложняется обстановка в ряде регионов.
Так, жаркий июль серьезно усугубит пожарную обстановку на Дальнем Востоке, что станет угрозой для некоторых населенных пунктов, рассказал ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru