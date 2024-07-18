В Приамурье отменили режим ЧС в лесах

При этом пик лесных пожаров в РФ прогнозируется в ближайшие две-три недели, предупредил глава Минприроды Александр Козлов. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, объяснил он. Именно жарой осложняется обстановка в ряде регионов.

Так, жаркий июль серьезно усугубит пожарную обстановку на Дальнем Востоке, что станет угрозой для некоторых населенных пунктов, рассказал ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин, передает «Радиоточка НСН».

