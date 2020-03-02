В пресс-центре НСН обсуждают влияние коронавируса на международные связи

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Железный занавес эпидемии: Как коронавирус изолирует целые государства?». В контексте рекомендаций российских властей воздержаться от поездок в Италию, прекращения выдачи некоторых категорий виз иранцам и ограничения авиасообщения с Китаем и Южной Кореей эксперты обсуждают влияние коронавируса на международные отношения.

В дискуссии участвуют зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов и профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма.

