В пресс-центре НСН обсуждают влияние коронавируса на международные связи
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Железный занавес эпидемии: Как коронавирус изолирует целые государства?». В контексте рекомендаций российских властей воздержаться от поездок в Италию, прекращения выдачи некоторых категорий виз иранцам и ограничения авиасообщения с Китаем и Южной Кореей эксперты обсуждают влияние коронавируса на международные отношения.
В дискуссии участвуют зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов и профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма.
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