В пресс-центре НСН обсуждают меры по борьбе с коронавирусом

В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».

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В России зарегистрировано порядка 20 случаев заражения коронавирусом. В Москве было подтверждено инфицирование у девяти человек. Россиян прибывающих на родину из стран, где обнаружены очаги заражения коронавирусом и с круизного лайнера Diamond Princess, в случае подозрения у них заболевания, сперва помещают под карантин. А меры, которые предлагаются для защиты России от эпидемии и паники самые разные. Так, мэр Москвы Сергей Собянин, подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса, в котором обязывает россиян вернувшихся из стран с очагами эпидемии прибегнуть к самоизоляции на дому на 14 дней. Его примеру уже последовал и глава Липецкой области. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе потребовал ввести смертную казнь для распространителей фейковой информации о коронавирусе.

По последним официальным данным коронавирусом заболело почти 100 тысяч человек, скончалось около 4 тыс. По прогнозам аналитиков только при лучшем сценарии коронавирус убьёт 15 млн человек, а в худшем случае эта цифра преодолеет порог в 68 млн.

К беседе в пресс-центре НСН приглашены:

· Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый;

· Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов;

Участники расскажут о том, какие меры в действительности будут применяться для борьбы с распространением инфекции в России, а также о том, что ждёт распространителей фейковой информации о коронавирусе.

Ранее в эфире НСН аптеки объяснили резкое подорожание масок в России.



