В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему лесных пожаров
Участники пресс-конференции обсудят, почему в России невыгодно тушить лесные пожары.
31.07.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Сибирь в огне! Почему в России не выгодно тушить леса?»
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии. Крупнейшие в России лесные пожары охватили более двух с половиной миллионов гектаров. Дым от них накрыл Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтай, Хакасию и несколько областей Казахстана, люди задыхаются от смога и гари. По данным регионального Минздрава, количество обращений в скорую помощь выросло более чем на 15%. Однако губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно.
Почему в России ежегодно горят леса?
Как спасти Сибирь от огня?
Почему не тушат: попытка замести следы?
Какую помощь оказывают людям, задыхающимся от гари и смога?
Какой экологический ущерб причинён пожарами?
На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:
Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин;
Директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков;
СУПЕРЗВЕЗДА Сергей Зверев;
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов.
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