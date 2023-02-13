В правительство направили законопроект о возврате к летнему и зимнему времени
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев в своём Telegram-канале заявил, что им был разработан законопроект о возврате к переходу с летнего на зимнее время и обратно.
По словам парламентария, «в целях рационального использования светлого времени суток» следует внести изменения в закон «Об исчислении времени».
«В целях рационального использования светлого времени суток на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в два часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в три часа на один час назад», - говорится в законопроекте.
Матвеев добавил, что уже направил документ на заключение правительства РФ.
Последний раз стрелки часов в России переводили осенью 2014 года, с тех пор страна перешла на постоянное зимнее время, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Бывший советник Меркель назвал ошибкой свою поддержку «Северного потока — 2»
- США опровергли информацию об аэростатах для слежения над КНР
- «Дети развлекаются». Пригожин оценил видео с казнью кувалдой бывшего вагнеровца
- Столтенберг подтвердил масштабную кибератаку на ресурсы НАТО
- Россия и Иран могут отменить визы
- В Германии украинских военных начали обучать управлению «Леопардами»
- Россия обозначила условие для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
- В правительство направили законопроект о возврате к летнему и зимнему времени
- Генсек НАТО призвал ускорить военные поставки Украине
- Путин 14 февраля примет участие в ежегодном совещании судей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru