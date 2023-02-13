В правительство направили законопроект о возврате к летнему и зимнему времени

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев в своём Telegram-канале заявил, что им был разработан законопроект о возврате к переходу с летнего на зимнее время и обратно.

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По словам парламентария, «в целях рационального использования светлого времени суток» следует внести изменения в закон «Об исчислении времени».

«В целях рационального использования светлого времени суток на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в два часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в три часа на один час назад», - говорится в законопроекте.

Матвеев добавил, что уже направил документ на заключение правительства РФ.

Последний раз стрелки часов в России переводили осенью 2014 года, с тех пор страна перешла на постоянное зимнее время, сообщает RT.

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