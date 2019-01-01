В правительстве заверили, что «Яндекс» не пострадает

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство защитит «Яндекс» от административного давления. По его словам, эта компания «очень важна для национальной и даже глобальной экономики». Поэтому правительство сделает «все от него зависящее», чтобы бизнес-компании, «которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали».

Так Акимов прокомментировал «Интерфаксу» ситуацию с требованием ФСБ к компании выдать ключи шифрования.

Ранее «Яндекс» получил запрос от ФСБ РФ с требованием предоставить ключи шифрования переписки пользователей, сообщает Ura.ru. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заверил, что «Яндексу» ничего не угрожает в его конфликте с ФСБ.

