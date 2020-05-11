В правительстве высказались об открытии летнего турсезона
Летний туристический сезон в России всё-таки может состояться, если граждане будут добросовестно соблюдать ограничения, действующие из-за опасности распространения коронавируса. Этого не исключил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
По словам вице-премьера, в случае появления тенденции к снижению заболеваемости, некоторые регионы приступят к поэтапному снятию ограничений, что даст возможность поехать на отдых.
На сегодняшний день в России, по последним данным оперативного штаба, зафиксировано более 221 тысяч случаев заражения COVID-19. Наша страна вышла на третье место в мире по этому показателю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru