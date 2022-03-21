В правительстве РФ заверили россиян, что сахара и гречки хватит на всех

В России не будет дефицита сахара и гречки, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса", - сказала она на совещании, которое провел в понедельник премьер Михаил Мишустин.

Абрамченко подчеркнула, что россиянам не следует паниковать и скупать эти товары.

«Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех», - заверила вице-премьер.

Ретейлер Дмитрий Потапенко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ажиотажный спрос на сахар спадет, но произойдет это за счет другого ажиотажа. Скорее всего, это будут товары длительного спроса, такие как тушенка, «доширак» и макароны, предположил он.

