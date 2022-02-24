В Правительстве РФ поручили скоординировать вывоз туристов из-за временного закрытия аэропортов
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Федеральному агентству по туризму и министерству транспорта скоординировать действия по вывозу туристов с мест пребывания на родину в связи с временной приостановкой деятельности аэропортов в некоторых регионах страны. Об этом информирует аппарат вице-премьера.
Поручен также выработать методические рекомендации для туристов и регулярно ставить граждан в известность о порядке действий в нынешних обстоятельствах. Кроме того, Чернышенко распорядился обеспечить координацию деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, регионов и организаций по вывозу туристов.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило овременном закрытии 12 аэропортов в южных городах РФ - Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Решение принято в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, о чём объявил президент РФ Владимира Путин.
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