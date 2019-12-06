Песков заявил, что не интересуется расследованиями ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что не интересуется расследованиями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал интервью телеканалу "Дождь".

«Я, как один из первых героев расследований, потом принял решение не знакомиться с ними дальше», - цитирует Пескова агентство. Он отметил, что «на своем опыте знает о качестве, подоплеке, об источниках».