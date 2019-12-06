Песков заявил, что не интересуется расследованиями ФБК
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что не интересуется расследованиями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал интервью телеканалу "Дождь".
«Я, как один из первых героев расследований, потом принял решение не знакомиться с ними дальше», - цитирует Пескова агентство. Он отметил, что «на своем опыте знает о качестве, подоплеке, об источниках».
На вопрос интересуется ли расследованиями президент страны Владимир Путин Песков ответил, что не владеет такой информацией.
Напомним, Навальный 21 ноября сообщил, что ФБК подал в Тверской суд иск к Владимиру Путину. Фонд и 14 его представителей попросили суд признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан в связи с действиями по уголовному делу об отмывании через ФБК. Тогда Песков заявил журналистам, что обсуждать иск ФБК к Путину, который еще не рассмотрен в суде, преждевременно.
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