В правительстве предложили строить дома без мусоропроводов

В России следует изменить строительные нормативы, чтобы в проектируемых многоквартирных домах не было мусоропроводов, поскольку они делают невозможным раздельный сбор мусора. Об этом говорится в плане внедрения раздельного сбора мусора, утверждённом вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.

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План также предполагает разработку предложений о том, как увеличить уровень утилизации пищевых отходов в жилых кварталах, сообщает «Интерфакс». В качестве одного из возможных вариантов упомянута установка измельчителей пищевых отходов в домах.

Кроме того, для определения правового поля обращения со вторсырьём Абрамченко предлагает ввести в законодательство понятия «вторичные ресурсы» и «твёрдые коммунальные отходы». Отдельный блок плана касается стимулирования переработки мусора, в том числе за счёт легализации деятельности по приёму вторичных ресурсов у потребителей и различных налоговых льгот.

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Фото: РИА Новости//Антон Вергун
ТЕГИ:ОтходыУтилизацияМусор
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