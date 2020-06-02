В правительстве предложили строить дома без мусоропроводов

План также предполагает разработку предложений о том, как увеличить уровень утилизации пищевых отходов в жилых кварталах, сообщает «Интерфакс». В качестве одного из возможных вариантов упомянута установка измельчителей пищевых отходов в домах.

Кроме того, для определения правового поля обращения со вторсырьём Абрамченко предлагает ввести в законодательство понятия «вторичные ресурсы» и «твёрдые коммунальные отходы». Отдельный блок плана касается стимулирования переработки мусора, в том числе за счёт легализации деятельности по приёму вторичных ресурсов у потребителей и различных налоговых льгот.

