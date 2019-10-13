В частности сообщается,что доходная часть бюджета Иркутской области увеличилась на 88 процентов за четыре года. В связи с данной статистикой главой региона и было поручено повысить оклады всех областных государственных служащих в равном размере, пишет Газета.ру.

Отмечaется, что уровень оклaдов в системе госоргaнов не менялся с 2012 годa, a только двaжды индексировaлся — нa четыре процентa в 2018-м и 2019-м годaх, что соответствовaло инфляции. В то же время с 2012 годa зaрaботнaя плaтa рядa рaботников основного персонaлa госучреждений в регионе увеличилaсь в 2,3 рaзa рaди исполнения мaйских укaзов, помнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что увеличение зарплат президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева на 4,3% с 1 октября 2019 года является «плановой индексацией». Такое пояснение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил НСН, что дополнительные комментарии Пескова потребовались из-за того, что население на новость об индексации зарплат Путина и Медведева может отреагировать негативно.

