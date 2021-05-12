В правительстве исключили возможность ввода осеннего локдауна в России

Россия не планирует вводить локдаун из-за коронавируса осенью. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Вице-премьер удивилась вопросу о возможном локдауне, дав понять, что это маловероятно.

Голикова назвала число прошедших полную вакцинацию россиян

Голикова отметила, что в некоторых регионах страны ситуация с коронавирусом продолжает требовать особого внимания.

Ранее Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что от коронавируса привились уже порядка 24 миллионов россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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