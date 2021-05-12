В правительстве исключили возможность ввода осеннего локдауна в России
12 мая 202116:12
Россия не планирует вводить локдаун из-за коронавируса осенью. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Вице-премьер удивилась вопросу о возможном локдауне, дав понять, что это маловероятно.
Голикова отметила, что в некоторых регионах страны ситуация с коронавирусом продолжает требовать особого внимания.
Ранее Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что от коронавируса привились уже порядка 24 миллионов россиян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru