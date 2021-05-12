Голикова назвала число прошедших полную вакцинацию россиян
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что от коронавируса привились уже порядка 24 миллионов россиян, сообщает ТАСС.
По её словам, первый компонент препарата получили более 14 миллионов граждан и почти 10 миллионов сделали два укола, то есть прошли полный курс вакцинации .
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после получения двух компонентов вакцинации, по словам специалистов, у него выявлен коэффициент позитивности, равный 15,сообщает RT. Глава государства призвал россиян не терять время и сделать прививку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru