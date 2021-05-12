Голикова назвала число прошедших полную вакцинацию россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что от коронавируса привились уже порядка 24 миллионов россиян, сообщает ТАСС.

По её словам, первый компонент препарата получили более 14 миллионов граждан и почти 10 миллионов сделали два укола, то есть прошли полный курс вакцинации .

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после получения двух компонентов вакцинации, по словам специалистов, у него выявлен коэффициент позитивности, равный 15,сообщает RT. Глава государства призвал россиян не терять время и сделать прививку.

