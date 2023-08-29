В правила перевозок добавили список документов для покупки билета на поезд
Россиянам представили полный список документов, по которым можно купить билет на поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные правила железнодорожных перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа.
«Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность», — говорится в правилах.
Далее приводится перечень документов, необходимых для покупки билета: паспорт гражданина РФ или иностранного гражданина, дипломатический и служебный паспорт, временное удостоверение личности гражданина России, удостоверение личности военнослужащего или моряка, справка об освобождении из мест лишения свободы и другие, отмечает RT. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.
Изменения в правила перевозок по железной дороге вступят в силу с 1 сентября, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru