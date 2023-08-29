В правила перевозок добавили список документов для покупки билета на поезд

«Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность», — говорится в правилах.

Далее приводится перечень документов, необходимых для покупки билета: паспорт гражданина РФ или иностранного гражданина, дипломатический и служебный паспорт, временное удостоверение личности гражданина России, удостоверение личности военнослужащего или моряка, справка об освобождении из мест лишения свободы и другие, отмечает RT. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.

Изменения в правила перевозок по железной дороге вступят в силу с 1 сентября, пишет Ura.ru.

