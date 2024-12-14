В посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД
Должность представителя МВД Узбекистана появится в посольстве республики в России. Соответствующий указ подписал лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, документ опубликован в национальной базе данных законодательства.
Меры приняты в рамках повышения эффективности деятельности диппредставительства и нацелены на содействие защите прав граждан республики и более тесное сотрудничество с правоохранительными органами РФ. В число задач представителя МВД войдет усиление практического сотрудничества ведомств двух стран по борьбе с незаконной миграцией, организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми.
Представителя МВД будет назначать министр иностранных дел Узбекистана по представлению министра внутренних дел и по согласованию с главой республики.
Ранее в Узбекистане приняли поправки о «нежелательных иностранцах», которые критически высказывались о стране и ее населении. Таких граждан будут включать в соответствующий реестр сроком на пять лет, им запретят въезжать в республику, приобретать недвижимость и открывать счета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru