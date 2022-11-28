В посольстве США заявили, что ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз

«Что касается иммиграционных виз, мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз, поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места», — цитирует дипломата РИА Новости.

Руд подчеркнула, что американская сторона готова принимать граждан РФ, которые хотят посетить Соединенные Штаты или приехать туда учиться.

Дипломат добавила, что пока США не могут предоставлять полный набор консульских услуг, россияне могут обращаться за американскими неиммиграционными «визами в любой стране, где есть посольство США», пишет РИА ФАН.

Ранее в Вашингтоне заявили, что граждане РФ по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на отказ польской стороны выдавать турвизы россиянам, напоминает Газета.ру.

