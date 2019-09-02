В посольстве России в США рассказали о состоянии Марии Бутиной

Как отмечает «Свободная пресса», заключенная не имеет жалоб на состояние здоровья, а также условия содержания. В сообщении посольства также уточняется, что Бутина поблагодарила всех, кто остается неравнодушным к ее судьбе, а также выразила надежду на свое скорое возвращение на Родину.

Ранее друг Марии, экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН призвал министерство иностранных дел РФ оплатить Бутиной помощь самых лучших юристов.

