В посольстве России в США рассказали о состоянии Марии Бутиной
Сотрудники российского посольства в Соединённых Штатах Америки рассказали о состоянии гражданки России Марии Бутиной, которая находится в федеральной тюрьме города Таллахасси штата Флорида.
Как отмечает «Свободная пресса», заключенная не имеет жалоб на состояние здоровья, а также условия содержания. В сообщении посольства также уточняется, что Бутина поблагодарила всех, кто остается неравнодушным к ее судьбе, а также выразила надежду на свое скорое возвращение на Родину.
Ранее друг Марии, экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН призвал министерство иностранных дел РФ оплатить Бутиной помощь самых лучших юристов.
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