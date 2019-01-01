Друг Бутиной: Россия бросила Марию на произвол судьбы
Экс-депутат Госдумы в эфире НСН рассказал, кто, по его мнению, должен заплатить за адвокатскую помощь россиянке.
Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом, записала видеообращение, опубликованное в Instagram антиглобалиста Александра Ионова.
Девушка рассказала, что сейчас находится на транзите в аэропорту Оклахомы. По её словам, благодаря появлению интернета, у неё появилось ощущение, что она снова вернулась в современность.
Кроме того, Бутина обратилась к россиянам с просьбой о финансовой помощи. Которая требуется ей для оплаты услуг адвокатов.
Друг Марии, экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН призвал министерство иностранных дел РФ оплатить Бутиной помощь самых лучших юристов.
«Я вообще не понимаю руководство нашей страны. Я не понимаю наше министерство иностранных дел и не хочу понимать их бездействие в данном случае. Почему Мария находится сейчас брошенная на произвол судьбы в чужом государстве? Почему наше министерство иностранных дел не наймёт профессиональных адвокатов за счёт государства? Почему у нас такое мощное государство, а мы не в состоянии защитить одного гражданина Российской Федерации, а тем более оплатить адвоката. Этим мы показываем свою слабость и то, что граждан нашей страны может обидеть любое государство, потому что мы его бросили на произвол судьбы. Поэтому сейчас министерство иностранных дел должно полностью пересмотреть своё отношение к этому вопросу, профинансировать самых лучших адвокатов и вытащить оттуда Марию Бутину», - заявил Худяков.
Напомним, американские власти обвинили Бутину в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Девушка была задержана в июле прошлого года. В декабре она пошла на сделку со следствием и частично признала свою вину. В итоге суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы.
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