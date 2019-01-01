Друг Бутиной: Россия бросила Марию на произвол судьбы

Друг Марии, экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН призвал министерство иностранных дел РФ оплатить Бутиной помощь самых лучших юристов.

«Я вообще не понимаю руководство нашей страны. Я не понимаю наше министерство иностранных дел и не хочу понимать их бездействие в данном случае. Почему Мария находится сейчас брошенная на произвол судьбы в чужом государстве? Почему наше министерство иностранных дел не наймёт профессиональных адвокатов за счёт государства? Почему у нас такое мощное государство, а мы не в состоянии защитить одного гражданина Российской Федерации, а тем более оплатить адвоката. Этим мы показываем свою слабость и то, что граждан нашей страны может обидеть любое государство, потому что мы его бросили на произвол судьбы. Поэтому сейчас министерство иностранных дел должно полностью пересмотреть своё отношение к этому вопросу, профинансировать самых лучших адвокатов и вытащить оттуда Марию Бутину», - заявил Худяков.

Напомним, американские власти обвинили Бутину в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Девушка была задержана в июле прошлого года. В декабре она пошла на сделку со следствием и частично признала свою вину. В итоге суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы.

