В последний день «Московской масленицы» посетителей фестиваля угостят блинами
Москвичи смогут бесплатно попробовать блины на площади Революции. Такую акцию в последний день фестиваля «Московская Масленица» организовал столичный департамент торговли и услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«По случаю окончания Масленицы на площадке фестиваля на площади Революции с 12:00 до 14:00 каждому гостю – бесплатные блины», – сообщили в московском департаменте.
Для гостей фестиваля также организовали концерт фолк-исполнителей, ледовые шоу и мастер-классы, которые открыты на 29 площадках. Желающие могут приобщиться к гончарному и столярному делу, кулинарии.
Гастрономический фестиваль проводов зимы и встречи весны «Московская Масленица» является одним из самых веселых и любимых праздников. Он проходит с 11 по 17 марта в разных регионах России.
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