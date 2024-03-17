В последний день «Московской масленицы» посетителей фестиваля угостят блинами

Москвичи смогут бесплатно попробовать блины на площади Революции. Такую акцию в последний день фестиваля «Московская Масленица» организовал столичный департамент торговли и услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«По случаю окончания Масленицы на площадке фестиваля на площади Революции с 12:00 до 14:00 каждому гостю – бесплатные блины», – сообщили в московском департаменте.

Для гостей фестиваля также организовали концерт фолк-исполнителей, ледовые шоу и мастер-классы, которые открыты на 29 площадках. Желающие могут приобщиться к гончарному и столярному делу, кулинарии.

Гастрономический фестиваль проводов зимы и встречи весны «Московская Масленица» является одним из самых веселых и любимых праздников. Он проходит с 11 по 17 марта в разных регионах России.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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