Опрос: В качестве начинки к блинам большинство россиян любят сметану

В России в 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта. Широкая Масленица наступит с четверга, а с 18 марта у православных начинается Великий пост.

Спортсменам можно есть на Масленицу по четыре блина в день, а остальным надо следить за составом теста и начинок, объяснила ранее «Радиоточке НСН» звездный диетолог Маргарита Королева.

