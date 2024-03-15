Опрос: В качестве начинки к блинам большинство россиян любят сметану
Первое место в рейтинге любимых начинок для блинов россияне отдают сметане (35% голосов), следует из опроса Россельхозбанка.
Второе место занимают варенье, джем и мед (23%), на третьем месте – сгущенное молоко или творог (по 19%). Мясные или рыбные начинки выбрали 8% россиян, а 7% признались, что любят блины без начинки.
В России в 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта. Широкая Масленица наступит с четверга, а с 18 марта у православных начинается Великий пост.
Спортсменам можно есть на Масленицу по четыре блина в день, а остальным надо следить за составом теста и начинок, объяснила ранее «Радиоточке НСН» звездный диетолог Маргарита Королева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru