В Португалии в ряде регионов страны вводят комендантский час из-за COVID

В Португалии комендантский час объявлен в ряде регионов страны из-за роста случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Португалии отметили, что решение принято в связи с тем, что обстановку с COVID в стране нельзя назвать контролируемой.





