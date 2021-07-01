В Португалии в ряде регионов страны вводят комендантский час из-за COVID

В Португалии комендантский час объявлен в ряде регионов страны из-за роста случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Португалии отметили, что решение принято в связи с тем, что обстановку с COVID в стране нельзя назвать контролируемой.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусПортугалия
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