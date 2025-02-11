В порту Ейска зафиксировали загрязнение акватории зерновой пылью

Загрязнение акватории Азовского моря зерновой пылью произошло в порту Ейска. Об этом сообщает Росприроднадзор.

Специалисты ведомства и транспортной прокуратуры зафиксировали нарушения при погрузке пшеницы в порту.

«АО "Ейский портовый элеватор" допустило загрязнение акватории зерновой пылью на площади более 68 м². Из-за неправильного расположения транспортера пыль оседала на причале, кранцах и морской поверхности», — указали в Росприроднадзоре.

Компании предъявили ущерб 1,8 млн рублей. Организация отказалась возместить его добровольно, Росприроднадзор подал в суд, и Ейский городской суд поддержал позицию федеральной службы.

Ранее Росприроднадзор зафиксировал превышение концентрации вредных веществ в стоках, поступающих в реку Нейма в Ленинградской области. Так, концентрации по нефтепродуктам оказались больше в 1000 раз, по взвешенным веществам — в 300 раз, пишет «Свободная пресса».

