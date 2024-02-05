В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за беспилотников

Порты Ленинградской области ввели на своих территориях режим повышенной готовности. Распоряжение опубликовано на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

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Основанием для введения режима повышенной готовности назван рост количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотников. Администрация поручила обеспечить частичную светомаскировку зданий.

Мера касается портов Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга. Под действие режима попадают также акватории гаваней.

Власти Ленинградской области 21 января ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Силовые структуры получили приказ на уничтожение беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиЛенинградская Область

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