В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за беспилотников
Порты Ленинградской области ввели на своих территориях режим повышенной готовности. Распоряжение опубликовано на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.
Основанием для введения режима повышенной готовности назван рост количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотников. Администрация поручила обеспечить частичную светомаскировку зданий.
Мера касается портов Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга. Под действие режима попадают также акватории гаваней.
Власти Ленинградской области 21 января ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Силовые структуры получили приказ на уничтожение беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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