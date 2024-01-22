В Ленобласти ликвидировали возгорание на химтерминале «Новатэк»

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Заплатский в своём Telegram-канале заявил о завершении работ по тушению пожара в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

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«Возгорание полностью ликвидировано», - написал он.

Химтерминал «Новатэка» загорелся 21 января. В компании заявили, что причиной пожара, по предварительным данным, стало внешнее воздействие.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденков заявил, что в результате возгорания терминала пострадавших нет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияЛенинградская ОбластьПожар

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