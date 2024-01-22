В Ленобласти ликвидировали возгорание на химтерминале «Новатэк»
22 января 202416:10
Глава администрации Кингисеппского района Юрий Заплатский в своём Telegram-канале заявил о завершении работ по тушению пожара в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области.
«Возгорание полностью ликвидировано», - написал он.
Химтерминал «Новатэка» загорелся 21 января. В компании заявили, что причиной пожара, по предварительным данным, стало внешнее воздействие.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденков заявил, что в результате возгорания терминала пострадавших нет, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области
- Звезду фильма «Ирония судьбы» Валентину Талызину госпитализировали
- Следователь сообщил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста
- Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей
- В программу Берлинаре-2024 вошли 20 фильмов
- СМИ: В Сети затравили женщину, похожую на выкинувшую кота Твикса проводницу
- Почти половина французов назвала феминизм угрозой для мужчин
- В Ленобласти ликвидировали возгорание на химтерминале «Новатэк»
- «Воздух» Германа-младшего стал самым кассовым военным фильмом среди новинок
- Шолохова рассмешил указ Зеленского об «угнетении» украинцев в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru